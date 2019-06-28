Почему растет закредитованность россиян и что с этим делать

Распространение культуры потребления, которая подкрепляется агрессивным маркетингом и расширением ассортимента товаров и услуг, подталкивает россиян к дополнительным тратам. При этом снижающийся уровень жизни вынуждает граждан прибегать к займам. Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирается, чем грозит стремительный рост закредитованности и стоит ли опасаться нового финансового пузыря.

Растут и множатся

Анализ динамики рынка потребительского кредитования в России и мире выявил, что, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста мирового и российского ВВП, общий объем потребительского кредитования продолжает расти, хоть и более низкими темпами. Так, тенденция роста объемов кредитования в 1% поквартально, зафиксированная в 2018 году в странах Европейского союза, ожидает продолжения на всех развитых рынках как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Тем не менее в отличие от еврозоны за 2018 год в России произошел резкий скачок показателя долга населения к ВВП страны, что могло быть вызвано всплеском ипотечного кредитования, хотя в количественном отношении оно осталось на втором месте после потребительского. В России наблюдается стремительный рост объемов розничного кредитования с 2017 года.

По сравнению с другими видами потребительское кредитование как в России, так и в других странах остается одним из самых рискованных, но в то же время процент просроченных платежей в мире постепенно сокращается. Эта позитивная тенденция наблюдается и в России, хотя предшествующий бум розничного кредитования с 2017 года был вызван снижением требований к заемщику и активному внедрению кредитных карт, что характерно и для мировой практики.

Сдержать рост

Российский и мировые финансовые регуляторы обеспокоены сложившейся ситуацией и отмечают высокий уровень долговой нагрузки населения, что может привести к увеличению процента невыплат. Опыт предыдущих кризисов показал, что перенасыщение населения кредитами ведет к дестабилизации финансового сектора, связанной как с перегревом экономики, так и с растущим числом невозвратных кредитов. Дальнейший рост потребительского кредитования на фоне замедленного роста ВВП может привести к очередному финансовому кризису.

Для предотвращения развития негативного сценария центробанки разных стран используют ряд регулятивных мер. Эти меры способствуют замедлению темпов кредитования до достижения целевых уровней роста экономики, например, с помощью увеличения ключевой ставки, а также установлению специальных требований для коммерческих банков по увеличению резервов на случай невыплат по выданным кредитам. Все эти действия ведут к увеличению ставок кредитования для населения, замедляя спрос и снижая уровень привлечения клиентов с низкой платежеспособностью. Анализ кредитных ставок в разрезе стран G20 показывает их возможный рост в среднем на 0,25% уже к I кварталу 2020 года.

На пути к перегреву

Несмотря на глобальный тренд снижения процентной ставки в краткосрочной перспективе и повышения ставок к I кварталу 2020 года, российский рынок, напротив, ожидает повышения средней текущей розничной ставки кредита с 9,23 до 9,48% к концу 2019 года. В то же время в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация и снижение до 9,23% к 2020 году. Волатильность в 0,25% обусловлена продолжением ожидаемых мер Банка России по охлаждению перегретого рынка кредитования путем повышения порогов резервирования для выдачи необеспеченных кредитов. На данный момент более 60% заемщиков отмечают, что испытывают трудности с возвратом кредита, однако общее число невыплат банкам все еще составляет 2%. По данным Всемирного банка, проблемы с кредитами испытывают около 60% заемщиков в России. Для предотвращения развития негативного сценария необходимо снизить риск вероятных невыплат.

Текущая динамика сокращения просроченных платежей показывает позитивный тренд, однако данная статистика включает случаи рефинансирования долга и не гарантирует дальнейшее устойчивое положение плательщиков. Поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки 14 июня 2019 года до 7,5%, прогноз повышения ставок потребительского кредитования уже к IV кварталу 2019 года остается справедливым. Это обусловлено ростом операционных издержек банков, а также прогнозируемым снижением доходов от комиссий в связи с запуском Системы быстрых платежей, к которой уже присоединилось большинство участников рынка. Так как процент от выдачи розничных кредитов остается основным видом банковского дохода, ожидается постепенное повышение банковских ставок потребительского кредитования.

Еда в кредит

Также риском повышения закредитованности населения является увеличение количества продуктовых ритейл-магазинов и сетей, которые предоставляют покупателям возможность приобретать продукты питания в кредит. Причем не только посредством участия в групповых программах банковских карт рассрочки («Совесть», «Вместо денег», «Халва» и пр.), но и посредством выпуска собственных именных карт рассрочки (карта «Плюсуй» от «Дикси», цифровая карта «Перекресток» и пр.). Выпуск карт рассрочки на продукты питания для одного ритейлера, тем более продуктового, несет больше рисков для банка. Смысл в рассрочке при покупках в сети со средним чеком около 500 рублей может быть лишь для клиентов с минимальными доходами или отсутствием доходов вовсе.

Таким образом, растут риски банковской системы при увеличении объемов кредитования неплатежеспособных граждан. Из-за роста выданных мелких кредитов населению с низкой кредитоспособностью в случае просрочки или невозврата банки подвергаются риску обширных потерь.

ЦБ закручивает гайки

Банк России с начала 2019 года продолжает ужесточение условий выдачи потребительских кредитов, вводя все бо́льшие ограничения по предельной задолженности и ежедневной процентной ставке. Также анонсированы меры по увеличению резервов для необеспеченных потребительских кредитов, что приведет к увеличению ставок для населения. С 1 октября 2019 года будут введены более жесткие надбавки к коэффициентам риска, что приведет к общему росту ставок даже на фоне последующего смягчения процентной политики регулятора.

Таким образом Центробанк вытесняет закредитованных заемщиков и заемщиков с низкими доходами на рынок микрокредитных и микрофинансовых организаций, ужесточая требования к банковскому риску. Снижение доходности банковского сектора и возможный выход инвесторов из него может привести к негативным последствиям для национальной экономики и разгону инфляции, что, в свою очередь, также окажет воздействие на дальнейший рост кредитных ставок.

Что будет дальше

Возможно, меры Банка России будут негативно восприняты населением, особенно после активного развития ипотечного кредитования и распространения кредитных карт за прошедшие годы, но данный шаг сможет предотвратить рост пузыря на рынке кредитования, последствия которого уже ощутила мировая экономика в 2008 году. Доля невыплат по кредиту ожидает сокращения или фиксации на текущих уровнях в случае ухудшения макроэкономической ситуации и спада экономики, так как согласно новым требованиям заемщиков и кредиторов обяжут иметь дополнительный запас финансовой прочности.

В связи с этим россияне с низким кредитным рейтингом не смогут привлекать средства банков, а часть текущих кредитных линий будет пересмотрена, что спровоцирует частичный отказ от уже выданных кредитных карт и отток клиентов к альтернативным способам кредитования: к микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. Дальнейшее ужесточение требований и повышение кредитных ставок способно вызвать закрытие банковских подразделений в регионах, что не оставит гражданам выбора. Тем не менее общие объемы займов продолжат расти, но уже более низкими темпами, что, возможно, сдержит рост долговой нагрузки населения к ВВП.