При поддержке Сбербанка в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка картин Сергея Щукина

При поддержке Сбербанка в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась масштабная выставка «Щукин. Биография коллекций». Посетители увидят шедевры импрессионистов и постимпрессионистов из известного на весь мир собрания московского купца Сергея Щукина. В экспозиции — работы таких художников как Матисс, Моне, Гоген, Пикассо, Сезанн, Руссо и многих других. Разделенная в 1948 году между Пушкинским музеем и Эрмитажем коллекция впервые за долгое время воссоединится в Москве. Выставка продлится до середины сентября.

В период проведения выставки — с 19 июня по 15 сентября — в мобильном приложении Сбербанк Онлайн появятся интерактивные открытки с изображениями картин из коллекции Щукина. Пользователи смогут отправлять их друг другу в Диалогах или при обычном переводе денежных средств и таким образом составить свою мини-коллекцию виртуальных картин из знаменитого собрания.

Кроме этого клиенты Сбербанка смогут оформить любой из пяти вариантов индивидуального дизайна банковских карт с изображениями полотен с выставки: Клод Моне, Поль Синьяк, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Поль Гоген.

Сергей Иванович Щукин — московский купец и благотворитель, собрание которого положило начало коллекциям французской модернистской живописи в России. Экспозиция была национализирована в 1918 году, оказалась под угрозой уничтожения в годы борьбы советских властей с космополитизмом и в итоге поделена между Эрмитажем и ГМИИ им. А.С. Пушкина. По оценке аукционного дома Сотбис, проведенной в 2012 году, стоимость собрания на то время составляла 8,5 млрд долларов США.