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Иркутск вошёл в ТОП-5 городов, где дороже всего начать бизнес по производству мороженого

26 июня 2019

Аналитики сервиса объявлений Avito провели исследование и составили рейтинг городов, где дороже всего стоит оборудование для производства мороженого. Иркутск разместился на пятой строчке этого списка.

В столице Восточной Сибири средняя цена на оборудование для производства мороженого в 2019 году составляет 90,9 тысячи рублей, что на 7% дороже, чем в 2018-м.

Городом с самой дорогой техникой для приготовления лакомства стал Омск – оборудование здесь в среднем стоит 128,2 тысячи рублей – за год цена выросла на 19%. В ТОП-5 также вошли Екатеринбург, Краснодар и Воронеж.

Дешевле всего начать бизнес по производству мороженого в  Казани – средняя цена на оборудование здесь составляет 24,3 тысячи рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики, в целом по стране средняя стоимость покупки техники для производства мороженого за год выросла на 1% и составляет 66,1 тысячи рублей.


/ СИА /
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