Сбербанк проанализировал стоимость минимального пляжного набора на лето-2019

Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали затраты россиян на популярные товары для пляжного отдыха в мае-июне 2019 года (май и первая половина июня — с 1-го по 15-е), сравнив их с аналогичным периодом год назад.

При анализе использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает в адрес «Платформы ОФД» более чем с 700 тыс. кассовых аппаратов по всей стране (каждая 4-я онлайн-касса в России) в объеме порядка 35 млн кассовых чеков ежедневно, а также информация Сбербанка.

Исследование потребительского поведения показало, что затраты российской пары на набор для похода на пляж за год снизились.

Подешевели купальники и плавки (на 2% и 3% соответственно), женские шлепанцы и мужские сланцы (на 4% и 14% соответственно), крем для загара и солнцезащитные очки (на 9% и 11% соответственно). Подорожали футболки и мужские шорты (на 2%), стоимость шорт для женщин осталась на уровне прошлого года.

Стоимость вышеуказанного пляжного набора на двоих составляет 7937 руб., что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. При этом по большинству из этих товаров (кроме крема для загара и солнцезащитных очков) зафиксировано снижение продаж.

Еще один вывод — зависимость потребительского спроса от акционных продаж, скидок и программ лояльности. Как правило, это заметнее всего отражается на среднем чеке покупки сезонных товаров, как случилось с продукцией для отпускного сезона в начале лета.

В этом году свой отпечаток на продажи данных товаров накладывает то, что немалое число россиян предпочли пляжам дачный отдых. Ранее, в апреле-мае, был зафиксирован более высокий рост спроса на товары для дач и домохозяйств. Кроме того, существует эффект высокой базы прошлого года в отношении сегмента футболок (в связи с проведением в прошлом году в это время ЧМ по футболу — 2018).

Во всех сегментах популярных товаров для пляжного отдыха заметен рост объемов продаж по банковским картам.