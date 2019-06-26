ПСБ заключил кредитное соглашение с АО «ЦС «Звездочка»

ПСБ и Центр судоремонта «Звездочка» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» заключили кредитное соглашение. В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Главком ВМФ РФ Николай Евменов, представители промышленности и судостроительной отрасли.

Денежные средства в рамках достигнутых договоренностей будут направлены на финансирование инвестиционного проекта, реализуемого на базе филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» в Мурманске. Подписи под документом поставили руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев и заместитель генерального директора «Звездочки» Тимур Кильматов.

«ПСБ, как опорный банк ОПК, активно участвует в финансировании оборонной отрасли, не ограничиваясь при этом простыми сделками. Сотрудничество с одним из ведущих российских промышленных предприятий, Центром судоремонта "Звездочка", даст существенный стимул развитию экономики региона и России, а также укрепит позиции предприятия как важного элемента гражданского судостроения», – говорит Олег Минаев.

«Это важный шаг по развитию нашего мурманского филиала. Проект существенно расширит возможности "35 СРЗ" в части ремонта крупнотоннажной морской техники – не только кораблей ВМФ, но и гражданских судов. Модернизация судоподъёмных мощностей филиала позволит и обеспечить безусловное выполнение заданий оборонного заказа, и увеличить долю выручки от выполнения контрактов гражданского судоремонта, что особенно важно в свете поручений, данных Президентом России», – заявил Тимур Кильматов.