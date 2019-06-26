Владельцев карт Visa Ланта-Банка ждет кэшбэк по всему миру

Для участия в акции, достаточно пройти простую регистрацию на сайте Visa и расплачиваться картой Ланта-Банка в магазинах, ресторанах и кафе за границей. Кэшбэк до 750 рублей будет начислять за каждую сделанную вами покупку. Акция завершится 30 сентября 2019 года.
Срок проведения акции, включая перечисление кэшбэков участникам: с 20.06.2019 по 30.09.2019 включительно. Срок регистрации в Акции и совершения покупок: с 20.06.2019 по 30.08.2019 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве кэшбэков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visa.ru/summer. Призовой фонд ограничен. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).