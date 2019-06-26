Владельцев карт Visa Ланта-Банка ждет кэшбэк по всему миру

Путешествуйте с картой Visa Ланта-Банка — получайте кэшбэк 3% за покупки в поездках!

Для участия в акции, достаточно пройти простую регистрацию на сайте Visa и расплачиваться картой Ланта-Банка в магазинах, ресторанах и кафе за границей. Кэшбэк до 750 рублей будет начислять за каждую сделанную вами покупку. Акция завершится 30 сентября 2019 года.