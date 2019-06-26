Ограничить турпоток на Байкал призвал спецпредставитель президента по экологии РФ

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе выступил за ограничение туристического потока на озеро Байкал, расположенного на территории Иркутской области и Республики Бурятия, для защиты водоёма от мусора и вредных выбросов, сообщало 25 июня ИА «Интерфакс».

«Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это ни грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (Особо охраняемые природные территории – прим. «Интерфакса») не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», – приводит агентство слова Иванова.

Как отмечает СМИ, спецпредставитель президента РФ уточнил, что в настоящий момент промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, но бытовые отходы растут неимоверными темпами.

«На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера, и ни одна из них не строится с очистными сооружениями, все идёт в Байкал. Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд. И тут же появляются новые горы мусора», – отметил Сергей Иванов.