Связь-Банк в рейтинге лучших предложений по ипотеке на новостройки

Ипотечная программа Связь-Банка «Новостройка» вошла в Топ-5 кредитных предложений 30 крупнейших российских банков на приобретение жилья в новостройке, по версии портала bankchart.ru.
По подсчетам аналитиков, средняя реальная* ставка по кредитам на стоящее жилье в настоящее время на рынке составляет 10,90% годовых. Связь-Банк предлагает фиксированную ставку по ипотеке 10,25% годовых в рублях на приобретение квартиры, таунхауса с земельным участком, апартаментов или лофта. Минимальный первоначальный взнос для получения кредита составляет 15% от стоимости недвижимости.
*Реальная ставка - номинальная ставка, откорректированная с учетом одноразовой и ежемесячной комиссии при их наличии.
Новости
Связь-Банк в рейтинге лучших предложений по ипотеке на новостройки26 июня 2019
Ипотечная программа Связь-Банка «Новостройка» вошла в Топ-5 кредитных предложений 30 крупнейших российских банков на приобретение жилья в новостройке, по версии портала bankchart.ru.
/ СИА /
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