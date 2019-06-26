Дополненная реальность оживила карты Солид Банка

Солид Банк запустил мобильное приложение Solid Card с применением технологии дополненной реальности (AR). Теперь карты банка – это не бездушный пластик, а маленькие ворота в мир виртуальной реальности.
Пилотный проект приложения Solid Card опубликован в AppStore и Play Маркет. Держатели карт Солид Банка с новым дизайном уже могут протестировать его. Приложение носит информационно-развлекательный характер, в нем можно посмотреть географию банка, рекламные ролики, а также анимационный ролик, повествующий о российско-японской истории Солид Банка.
Из приложения можно перейти на сайт банка, в мобильное приложение SolidPAY (Интернет банк), позвонить в контактный центр Солид Банка, а также вступить в диалог с чат-ботом в Whatsapp.
«Технологии дополненной реальности захватывают мир, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы также стараемся не отставать и идти в ногу со временем и технологиями. Для популяризации cash-free идеологии и продвижения наших пластиковых карт мы решили пойти нетривиальным путем и разработали данное приложение. Для того, чтобы оценить возможности приложения Solid Card, нужно просто навести камеру смартфона на карту Солид Банка с новым дизайном. Пока это пилотный проект, но мы будем обновлять приложение, делать его интересней, дополнять новой неожиданной визуализацией».
Новости
Дополненная реальность оживила карты Солид Банка26 июня 2019
Солид Банк запустил мобильное приложение Solid Card с применением технологии дополненной реальности (AR). Теперь карты банка – это не бездушный пластик, а маленькие ворота в мир виртуальной реальности.