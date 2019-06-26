Дополненная реальность оживила карты Солид Банка

Солид Банк запустил мобильное приложение Solid Card с применением технологии дополненной реальности (AR). Теперь карты банка – это не бездушный пластик, а маленькие ворота в мир виртуальной реальности.



Пилотный проект приложения Solid Card опубликован в AppStore и Play Маркет. Держатели карт Солид Банка с новым дизайном уже могут протестировать его. Приложение носит информационно-развлекательный характер, в нем можно посмотреть географию банка, рекламные ролики, а также анимационный ролик, повествующий о российско-японской истории Солид Банка.



Из приложения можно перейти на сайт банка, в мобильное приложение SolidPAY (Интернет банк), позвонить в контактный центр Солид Банка, а также вступить в диалог с чат-ботом в Whatsapp.



«Технологии дополненной реальности захватывают мир, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы также стараемся не отставать и идти в ногу со временем и технологиями. Для популяризации cash-free идеологии и продвижения наших пластиковых карт мы решили пойти нетривиальным путем и разработали данное приложение. Для того, чтобы оценить возможности приложения Solid Card, нужно просто навести камеру смартфона на карту Солид Банка с новым дизайном. Пока это пилотный проект, но мы будем обновлять приложение, делать его интересней, дополнять новой неожиданной визуализацией».