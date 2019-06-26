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Власти планирую построить детскую поликлинику и женскую консультацию в Ленинском районе Иркутска за 1,5 млрд рублей

26 июня 2019

Регвласти планируют построить в Ленинском районе Иркутска детскую поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200 за 1,5 миллиарда рублей, сообщала 25 июня пресс-служба правительства Приангарья.

Такое решение было принято вчера на заседании комиссии по проведению обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области под руководством первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Строительство объектов будет осуществляться в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы.

Объекты предполагается возвести в Ленинском районе в квартале улиц Украинская, Просвещения, Авиастроителей и Жукова. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

Как отмечает пресс-служба, в единой информационной системе в сфере закупок до 5 июля 2019 года проводится первый этап обязательного общественного обсуждения – участники могут оставлять свои замечания и предложения.

«На очном публичном слушании, которое назначено на 8 июля 2019 года, рассматриваются все замечания и предложения по информации о закупке, и принимается решение об отмене закупки или продолжении подготовки к проведению закупки с учетом результатов обязательного общественного обсуждения», – говорится в сообщении.


/ СИА /
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