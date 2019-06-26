«Это был праздник не только спорта, но и здорового образа жизни». Иркутский Слата Марафон – 2019 собрал рекордное количество участников

Иркутский Международный Слата Марафон прошёл 23 июня в Иркутске, в нём поучаствовало рекордное количество участников – 2,8 тысячи человек, сообщает 26 июня пресс-служба компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Количество участников выросло в 1,5 раза

Участники вышли на старты всех дистанций – 3, 10, 21 и 42 километра. Детский забег собрал около 300 мальчишек и девчонок в возрасте от 3 до 8 лет. Прирост количества участников в сравнении с прошлым годом превзошел все ожидания и составил почти 65%.

На мероприятие приехали представители более 10 стран, среди которых Китай, Япония, Вьетнам, Корея, Лаос, Казахстан и других, а также десятков российских городов, таких как Москва, Калуга, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Улан-Удэ и так далее.

«Мы запланировали рост внимания к забегу в районе 45%, но первый звоночек получили уже за неделю до марафона, когда стартовые слоты на основных дистанциях стали заканчиваться, и мы были вынуждены закрывать регистрацию на дистанции одну за другой. Считаю, что существенно обновленная трасса по красивейшим местам городского периметра была поддержана готовностью Иркутска демонстрировать общий тренд на повышение внимания к здоровому образу жизни», – приводятся в сообщении слова руководителя оргкомитета марафона Артема Детышева.

Артем Детышев, руководитель оргкомитета марафона.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Новые рекорды

На дистанции 42 километра победителем стал ангарчанин, мастер спорта России Сергей Нечпай. Его время – 2:32,51, что на 14 минут лучше, чем его же чемпионский результат год назад. Лидером на этой дистанции среди женщин стала Нина Гумарова из Иркутска. Ее результат – 3:03,04.

На дистанции 21 километра сильнейшим среди мужчин стал Максим Шергин с результатом 1:05,17, среди женщин – Наталья Руденко с результатом 1:18,07.

Дистанцию в один круг длиной 10 километров среди мужчин быстрее всех преодолел представитель Читы Михаил Карбушев – его результат 29,13. Среди женщин победительницей стала Марина Колотовкина с результатом 36,47.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Эмоции после соревнований

Чемпионы получили заслуженные грамоты, медали и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Каждый участник на каждой дистанции получил медаль финишера.

«Это был праздник не только спорта, но и здорового образа жизни. Бег – очень доступный вид активности. Группа компаний «Слата» приветствует семейные ценности, и мы в очередной раз хотели сделать этот праздник вот таким настоящим, для всех. И мне кажется, что у нас это получилось. Посмотрите, сколько было детей! И представители старшего поколения не остались в стороне – и бегуны, и скандинавоходы: все сегодня были здесь», – отметил исполнительный директор от Совета директоров ГК «Слата» Ярослав Шиллер.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор от Совета директоров ГК «Слата».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Закончился праздник концертом кавер-группы «Меланж» и лотереей с розыгрышем ценных подарков от партнеров события.

Организатором и генеральным спонсором мероприятия является группа компаний «Слата». Непосредственным организатором – оргкомитет Марафонов БАМ. Событие состоялось при поддержке администрации города Иркутска и мэра Дмитрия Бердникова.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.