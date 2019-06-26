Объем ввода торговых центров в России упал до трехлетнего минимума

Совокупный объем ввода торговой недвижимости в России по итогам января—июня 2019 года достиг 196 тыс. кв. м. Это на 12,5% ниже аналогичного показателя за 2018 год и одновременно — минимум за последние три года. Такие данные приводят аналитики Cushman & Wakefield. Согласно расчетам «Магазина магазинов», в российских регионах было сдано 102 тыс. кв. м, что более чем втрое ниже заявленного на этот период в конце 2018 года объема — 308 тыс. кв. м. Массовый перенос сроков ввода аналитики связывают с общей стагнацией в экономике, из-за чего застройщики все чаще вынуждены корректировать планы.

Согласно выводам «Магазина магазинов», кризисные тенденции иллюстрирует и постепенное уменьшение средней площади открываемых торговых центров. В 2019 году, по прогнозам аналитиков, она сократится на 14%, до 14,75 тыс. кв. м, год к году. При этом в 2015 году средняя площадь сдаваемых объектов была 32,7 тыс. кв. м. Уменьшение площади торговых центров в «Магазине магазинов» связывают и с изменением потребительской модели. Покупатели чаще делают выбор в пользу магазинов у дома в районных моллах — это заставляет девелоперов активнее развивать этот формат, поясняют там.

Согласно расчетам «Магазина магазинов», доля Москвы в объеме введенных торговых площадей в январе—июне 2019 года достигла 37% против 25% годом ранее. В Cushman & Wakefield объясняют, что значительную долю Москвы в этом году обеспечило открытие в апреле торгового центра «Саларис» площадью 105 тыс. кв. м. На этом фоне, по словам консультантов, средняя доля вакантных площадей в городе во втором квартале моментально выросла с 7,8% до 8,2% квартал к кварталу.

Согласно данным «Магазина магазинов», интерес девелоперов растет к малым городам. По итогам января—июня 2019 года на долю населенных пунктов, где проживает менее 300 тыс. человек, пришлось 37% введенных торговых площадей против 32% годом ранее.

Директор отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин объясняет, что обратить внимание на малые города девелоперы вынуждает высокая насыщенность рынка миллионников. «Но рынок малых городов существенно отличается: спрос может быть фактически удовлетворен одним крупным объектом, девелоперы выбирают города, рынок которых еще не насыщен»,— рассуждает Евгения Сафонова. Но роста всего рынка торговой недвижимости за счет увеличения активности в малых городах консультанты не ждут.

Александра Мерцалова