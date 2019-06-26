Братчанин отсудил у местного жителя, из-за которого он стал инвалидом, 600 тысяч рублей

48-летний житель города Братска Иркутской области отсудил у 46-летнего земляка, который его избил и по вине которого он стал инвалидом третьей группы, 600 тысяч рублей, сообщается 26 июня на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что 14 июня в парке 14-го микрорайона в парке во время ссоры один мужчина нанёс другому удары кулаком в область челюсти, в результате чего пострадавший получил черепно-мозговую травму, психическое расстройство и стал инвалидом.

Суд признал 46-летнего братчанина виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой психическое расстройство» УК РФ и постановил выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Также подсудимый проведёт 3 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.