Новая национальная библиотека за 221,2 млн рублей появится в посёлке Усть-Ордынский

Новую национальную библиотеку имени Матвея Хангалова за 221, 2 миллиона рублей планируют построить в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщала 25 июня пресс-служба регправительства.

Кроме библиотеки, в здании будут предусмотрены помещения для народного творчества и народных промыслов. Строительство объекта планируется завершить до конца 2020 года. В 2018 году была пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ по строительству объекта.

По информации пресс-службы, сегодня в Усть-Ордынском существуют три учреждения культуры – национальная библиотека, центр народного творчества и центр народных промыслов, располагающиеся в приспособленных и аварийных зданиях.

«В связи с этим в 2017 году ОГКУ «УКС Иркутской области» была разработана проектная документация на строительство новой библиотеки», – отмечается в сообщении.

Справка: Матвей Николаевич Хангалов – известный бурятский этнограф, фольклорист, исследователь сибирского шаманизма, автор первого учебника бурятско-русского языка.