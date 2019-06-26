Пришла пора измениться: МТС обновил визуальный стиль и концепцию позиционирования

ПАО «МТС» представляет обновленное позиционирование бренда МТС, новый слоган и новый визуальный стиль. Изменение бренда отражает новую стратегию компании по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках.

МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. В портфеле МТС помимо традиционных телеком-сервисов есть финтех-продукты на базе собственного банка; развлекательные приложения, включая сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления; новое направление МТС Home, объединившее технологии «Умного дома»; мультиплатформенное ТВ, включающее доступ к сотням телеканалов посредством кабельного, спутникового и мобильного ТВ; собственная киберспортивная стриминговая платформа; телемедицинская платформа SmartMed; приложение онлайн-образования Smart Education; направление Digital B2B, объединившее облачные продукты, федеральную cеть интернета вещей, сервисы на базе искусственного интеллекта и Big Data.

«Сегодня стратегия компании предполагает концентрацию на цифровых услугах и продуктах МТС. Визуальный стиль разработан именно с эти акцентом и символизирует зонтичный бренд, включающего в себя новые предложения за рамками телекома. Но, а желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. МТС стремится быть лучше для своих абонентов и партнеров, — отметил директор Иркутского филиала МТС Андрей Березной.

Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС, как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду МТС. Изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России. Новое позиционирование и визуальный стиль были создан при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO BRANDING из России.

24 июня стартует первая рекламная кампания с новым брендингом. Главным героем кампании по-прежнему будет Дмитрий Нагиев.