«Аэрофлот» планирует запустить в 2020 году рейсы из Красноярска в Иркутск

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2020 году запустить рейсы из Красноярска в шесть городов России, в том числе, в Иркутск, сообщает 26 июня ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Виталия Савельева.

«Что касается Красноярска, мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Мы считаем, что для первого этапа этого будет достаточно», – приводит агентство слова Савельева.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 и Sukhoi Superjet.

Справка: Соглашение об открытии регионального хаба в Красноярске было подписано «Аэрофлотом», Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта 2019 года. Авиаузел откроется в городе в 2020 году. Планируется к 2023 году увеличить годовой пассажиропоток «Аэрофлота» в Красноярске до 1 миллиона человек.