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Минлеса Приангарья создало петицию президенту РФ в защиту Сергея Шеверды

26 июня 2019

Министерство лесного комплекса Иркутской области создало и опубликовало на своём сайте петицию президенту России Владимиру Путину в защиту министра Сергея Шеверды.

Министерство просит главу государства провести независимое расследование уголовного дела в отношении своего руководителя, поскольку считает, что «сложившаяся ситуация похожа на политическую манипуляцию».

По мнению авторов петиции, Сергей Шеверда никогда не замалчивал происходящее в заказнике «Туколонь» и всегда приглашал желающих к открытому освещению информации о состоянии леса.

В качестве аргументов авторы коллективной просьбы приводят показатели, которых удалось достичь во время работы Шеверды. Например, они отмечают, что под руководством министра уменьшились площадь и количество лесных пожаров и увеличились налоговые отчисления в бюджет региона от заготовки древесины.

Минлеса Приангарья попросило Путина принять личное участие в решении вопроса о прекращении информационной атаки на министра до принятия окончательного решения по уголовному делу и взять ситуацию с расследованием на контроль.

Справка: Сергея Шеверду задержали 6 июня в аэропорту Шереметьево по делу о незаконных рубках леса в «Тулукони». 7 июня ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Облсуд 17 июня отклонил поданную апелляцию на арест чиновника и оставил меру пресечения без изменений. 24 июня глава Иркутской области Сергей Левченко направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию, связанную с главой минлеса Приангарья Сергеем Шевердой, на личный контроль.

/ СИА /
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