Минлеса Приангарья создало петицию президенту РФ в защиту Сергея Шеверды

Министерство лесного комплекса Иркутской области создало и опубликовало на своём сайте петицию президенту России Владимиру Путину в защиту министра Сергея Шеверды.

Министерство просит главу государства провести независимое расследование уголовного дела в отношении своего руководителя, поскольку считает, что «сложившаяся ситуация похожа на политическую манипуляцию».

По мнению авторов петиции, Сергей Шеверда никогда не замалчивал происходящее в заказнике «Туколонь» и всегда приглашал желающих к открытому освещению информации о состоянии леса.

В качестве аргументов авторы коллективной просьбы приводят показатели, которых удалось достичь во время работы Шеверды. Например, они отмечают, что под руководством министра уменьшились площадь и количество лесных пожаров и увеличились налоговые отчисления в бюджет региона от заготовки древесины.

Минлеса Приангарья попросило Путина принять личное участие в решении вопроса о прекращении информационной атаки на министра до принятия окончательного решения по уголовному делу и взять ситуацию с расследованием на контроль.