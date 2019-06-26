ИАЦ «Альпари»: Стоит готовиться к падению курса до 62,20 руб. за доллар

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», во вторник, 25 июня, рубль незначительно уступил иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,38%, до 62,83 руб., евро/рубль – на 0,18%, до 71,43 руб., фунт/рубль – на 0,15%, до 79,87 руб.

Торги открылись ростом по рублевым парам, поскольку нефть подешевела в Азии. В течение дня рубль оставался под давлением, несмотря на восстановление нефтяных котировок. Нефтяной рынок поддерживается обострением напряженности между США и Ираном.

Для рублевых пар это была коррекция после двухдневного укрепления на фоне общего роста курса доллара на валютном рынке и завершения основных налоговых выплат июня (НДС, НДПИ и акцизы).

В среду, 26 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,11%, до $65,87. До $69,20 все свободно. Сегодня стоит обратить внимание на отчет Минэнерго США по запасам нефти. Он может стать новым триггером для повышения котировок при сокращении запасов нефти за минувшую неделю.

В центре внимания трейдеров остается встреча Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 28-29 июня. От неё будет зависеть, как изменятся настроения участников рынка к рисковым активам, включая рубль. Пара доллар/рубль сохраняет понижательную динамику. Стоит готовиться к падению курса до 62,20 руб. Сегодня рубль будет получать поддержку от аукционов Минфина.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»