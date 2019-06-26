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При поддержке ИНК В Усть-Куте откроется выставка, посвященная БАМу

26 июня 2019

Выставка картин, посвящённая Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва при поддержке «Иркутской нефтяной компании» откроется в Усть-Кутском историческом музее, сообщает 26 июня пресс-служба регправительства.

<p>Картина Евтихия Конева «Письма домой»</p>

Картина Евтихия Конева «Письма домой»

По информации в сообщении, выставка сформирована специально к празднованию 45-летия начала строительства БАМ. На ней будут представлены 20 картин известных живописцев и графиков России, среди которых работы Ильи Глазунова, Анатолия Алексеева, Виталия Рогаля, Виталия Смагина, Андрея Рубцова и других.

«В 1970–1980-е годы Байкало-Амурская магистраль была главным трудовым фронтом страны. В творческие командировки туда были направлены художники, которые своими работами создавали летопись «великой стройки века». Итогами становились масштабные отчётные выставки», – отмечается в сообщении.

Экспозиция будет работать в Усть-Куте с 27 июня по 15 августа.


/ СИА /
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