Максим Орешкин, министр экономразвития: «Россия готова к будущему глобальному кризису лучше, чем к ситуации 2008 года»

Министр экономического развития Максим Орешкин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис, сообщило 25 июня РИА «Новости».

По информации издания, он отметил, что через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста, однако цены снижаться не будут.

«Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», – приводит издание слова министра.

По мнению Орешкина, Россия готова к будущему глобальному кризису лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.

При этом для России главным «каналом распространения замедления глобальной экономики» станут цены на сырье.

«У России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям», – отметил министр.

Также, по его мнению, вектор мировой экономики в ближайший год будет задавать непредсказуемость торговых переговоров между США и Китаем.