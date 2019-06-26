Иркутянка подожгла машину Mercedes-Benz после конфликта с её владельцем

32-летняя жительница Иркутска подозревается в поджоге автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, после конфликта с его владельцем, сообщает 26 июня пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Инцидент произошёл вчера вечером в Свердловском районе. Установлено, что женщина подожгла автомобиль, после чего скрылась на своей машины с места преступления.

«Действия злоумышленницы зафиксировал видеорегистратор, ориентировка с приметами подозреваемой была передана наружным нарядам полиции. В городе объявлен план «Перехват», – отмечается в сообщении.

В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.