Мэрия Иркутска направит 25 млн рублей в 2019 году на ремонт стен и подпорных лестниц

Администрация города в 2019 году направит 25 миллионов рублей на текущий ремонт пешеходных лестниц и подпорных стен на территории Иркутска, сообщается 26 июня на сайте мэрии.

Средства будут выделены из городского бюджета, на которые планируется отремонтировать в Октябрьском районе подпорную стену в районе дома №20 на проспекте Маршала Жукова, а также 37 лестниц, находящихся на улицах Байкальской, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской, Трудовой и других.

В Правобережном округе предусмотрен ремонт двух подпорных стен в микрорайоне Топкинский в районе домов 27А и 44/2,пешеходной лестницы по улице Карпатской, установка перильных ограждений в районе домов №15,16, №37 в микрорайоне Топкинский и дома №75 на улице Фрунзе.

В Ленинском районе запланированы устройство пандусов, ремонт и укладка декоративной плитки на лестнице в сквере «Россия», восстановление бетонного покрытия на пешеходных лестницах в районе домов №228 на улице Баумана и №288 на улице Ярославского, ремонт лестницы в поселке Горького.

В Свердловском округе до конца августа запланирован ремонт 68 лестниц, в том числе в микрорайонах Первомайский, Юбилейный, Университетский, Радужный, Приморский, предместье Глазково и других. Кроме этого, подготовлена конкурсная документация на ремонт подпорных стен в районе домов №17 и №34 в микрорайоне Юбилейный и №16 на улице Кайской.