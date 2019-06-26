Движение транспорта ограничат в Иркутске из-за проведения ралли «Шёлковый путь – 2019»

Движение общественного и личного транспорта ограничат в Иркутске в связи с проведением ралли «Шёлковый путь – 2019», сообщает 26 июня пресс-служба мэрии.
Движение будет ограничено по улице Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до пересечения улицы Нижняя Набережная с Сурикова, по Ленина от Нижней Набережной до Некрасова, по Сухэ-Батора от Нижней Набережной до Рабочей с 00.00 4 июля до 13.00 7 июля.
Частично ограничат движение по Сурикова от Гершевича до Ленина, по Ленина от пересечения с Сурикова до площади графа Сперанского 6 июля с 15.00 до 23.00
Проезд с Рабочей на площадь графа Сперанского будет закрыт 6 июля с 15.00 до 23.00.
Частичное ограничение движения введут по площади графа Сперанского с 00.00 5 июля до 14.00 7 июля. Полностью перекрыта площадь графа Сперанского будет с 15.00 до 23.00 6 июля на время подготовки и проведения торжественного старта ралли.