Движение транспорта ограничат в Иркутске из-за проведения ралли «Шёлковый путь – 2019»

Движение общественного и личного транспорта ограничат в Иркутске в связи с проведением ралли «Шёлковый путь – 2019», сообщает 26 июня пресс-служба мэрии.

Движение будет ограничено по улице Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до пересечения улицы Нижняя Набережная с Сурикова, по Ленина от Нижней Набережной до Некрасова, по Сухэ-Батора от Нижней Набережной до Рабочей с 00.00 4 июля до 13.00 7 июля.

Частично ограничат движение по Сурикова от Гершевича до Ленина, по Ленина от пересечения с Сурикова до площади графа Сперанского 6 июля с 15.00 до 23.00

Проезд с Рабочей на площадь графа Сперанского будет закрыт 6 июля с 15.00 до 23.00.

Частичное ограничение движения введут по площади графа Сперанского с 00.00 5 июля до 14.00 7 июля. Полностью перекрыта площадь графа Сперанского будет с 15.00 до 23.00 6 июля на время подготовки и проведения торжественного старта ралли.

Справка: Международное ралли «Шелковый путь» – общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории сложности. Впервые ралли прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей ралли. Общая протяженность гонки составит 5 тысяч километров, которые пилотам предстоит преодолеть за 10 дней.

В Иркутске начало торжественного старта – в 17.00 на площади графа Сперанского.