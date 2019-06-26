Левченко: Использовать только ограничение потока туристов для улучшения экологии Байкала – неправильно

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 26 июня прокомментировал мнение спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о возможном ограничении потока туристов на Байкал из-за растущей антропогенной нагрузки на озеро, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, Сергей Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе выступил за ограничение туристического потока на Байкал. По его мнению, это поможет сохранить уникальность озера и его чистоту.

«Ограничение в отдельных местах Байкала допустимо, но использовать только этот инструмент неправильно. Нужно и развивать инфраструктуру, и улучшать экологическую обстановку в тех местах, где уже есть накопленные отходы, и проводить просветительскую работу. Действовать нужно комплексно», – отметил глава региона.

По мнению губернатора, местные жители берегов Байкала поставлены в достаточно жесткие условия, и потому нужно прислушиваться к их мнению.

«Нужно понимать, чем они будут заниматься. В такой всемирно признанной туристической зоне как Байкал само по себе напрашивается, что работать люди будут в туризме, потому что заводов и фабрик там нет и не будет. А людям нужно чем-то заниматься. Поэтому надо делать все осторожно – где-то ограничивать, а где-то наоборот развивать», – приводит пресс-служба слова Левченко.