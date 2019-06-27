Борьба за мусор: более 75% иркутян высказались за изменение способа начисления платы за ТКО

Администрация Иркутска ведет работу по изменению способа начисления платы за ТКО. Об этом в ходе депутатских слушаний заявила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. Депутаты совместно со специалистами администрации обсудили, какие вопросы в рамках перехода на новую систему сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов в связи с изменением федерального законодательства наиболее остро стоят в Иркутске. Приглашенные представители регионального оператора (ООО «РТ-НЕО Иркутск») не посетили депутатские слушания.

Напомним, в соответствии с приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2018 года было установлено, что плата потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области с 1 января 2019 года осуществляется исходя из общей площади жилого помещения в отношении всех муниципальных образований Иркутской области.

– На территории Иркутска это решение получило широкий общественный резонанс. Администрацией были организованы встречи с руководителями ТОСов, советами ветеранов, советами женщин. Пришли к консолидированному мнению, что количество образования ТКО зависит от человека, и более логично рассчитывать стоимость предоставления коммунальной услуги исходя из количества проживающих в помещении граждан, – отметила Елена Федорова.

В марте 2019 г. комитет городского обустройства администрации Иркутска провел онлайн-опрос среди горожан по данному вопросу. По его результатам 75,9% человек выбрали более приемлемым способом начисление платы с человека.

По результатам обсуждений на депутатских слушаниях было принято решение в срок до 10 июля провести анализ наиболее приемлемого способа начисления платы за ТКО. После этого администрацией Иркутска будут подготовлены предложения и направлены в министерство до 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.