Минприроды Иркутской области: Мэр Братска дезинформирует население по вопросу вывоза отходов с «Усольехимпрома»

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков заявил, что мэр Братска Сергей Серебренников дезинформировал население города об экологической опасности планируемых к вывозу отходов бывшего «Усольехимпрома».

- Громкие заявления о недопустимости ситуации и необдуманности действий Правительства Иркутской области глава Братска сделал без выяснения деталей проекта. В министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области по вопросу возможного размещения отходов 4 класса опасности на полигоне ТБО в Братском районе Сергей Серебренников не обращался, - подчеркнул Андрей Крючков.

Полигон ООО «Братская служба санитарной очистки», где планируется размещение отходов 4 класса опасности с территории «Усольехимпрома», расположен на расстоянии более 18 км от города Братска. Токсичные отходы 1-2-3 класса опасности по проекту планируется вывозить на специализированные предприятия АО НПП "Кубаньцветмет" и ООО «Сибирская ртутная компания».

ООО «Братская служба санитарной очистки» в ноябре 2018 года сообщало, что мощность полигона ТБО в Братском районе позволяет разместить отходы 4 класса опасности объемом более 90 тысяч тонн. Письмо об этом было направлено генеральным директором ООО «Братская служба санитарной очистки» Людмилой Рубанович на имя генерального директора ООО «ГеоТехПроект» Андрея Мордвинова.

ООО «ГеоТехПроект» является компанией-подрядчиком по разработке проектной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское»).

В этом же письме ООО «Братская служба санитарной очистки» сообщило, что данные отходы будут приняты только после предоставления протокола испытания отходов и подтверждения их класса опасности. Эта процедура является стандартной и подтверждает, что на полигон вывозятся именно заявленные отходы.

В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области подчеркнули, что речь идет об отходах 4 класса опасности, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

Напомним, в состав отходов, планируемых к вывозу в Братский район, входят спецодежда, отработанная незагрязненная резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, противогазы, утратившие потребительские свойства, малоопасные отходы грунта, оставшиеся после проведения открытых земляных работ, бетонный и железобетонный лом от демонтажа строительных конструкций.

Справка:

Проектная документация «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. В настоящее время проектная документация находится в Главгосэкспертизе. После получения положительного заключения документация будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для выделения финансирования на реализацию проекта.

Проект по ликвидации выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза предполагает вывоз и утилизацию отходов производства разных классов опасности, а также демеркуризацию территории бывшего цеха.