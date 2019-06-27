В результате перехода от социализма к капитализму в экономиках республик бывшего СССР появилось много новых профессий. Одна из самых загадочных для широкой публики – аналитик финансовой или инвестиционной компании. Для большинства людей – это нечто среднее между астрологом и бухгалтером. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», разбирается, какие бывают аналитики:

– Конечно, профессия инвестиционного аналитика прежде всего присутствует только в экономиках с развитыми финансовыми рынками, то есть в России и Казахстане. Наиболее капитализированные и развитые финансовые рынки, как известно, находятся в США, поэтому профессию финансового аналитика часто называют «американской».

Ни один инвестор, который серьезно подходит к размещению своих средств, или профессиональный управляющий не обходится без помощи аналитика. И здесь стоит развеять важное заблуждение. Аналитик – не астролог, при этом аналитики бывают разные. Обычно под аналитиками подразумевают аналитиков sell side или классических аналитиков брокерских и финансовых компаний. Их работа заключается прежде всего в построении финансовой модели по конкретной компании или валютной паре, а также отслеживании и комментировании новостей по объекту своего исследования, а в некоторых случаях и рынку в целом. Большинство инвесторов или управляющих не имеют ни времени, ни квалификации для данной работы. Оценка компании, естественно, делается в рамках базового сценария, то есть аналитик говорит, что при текущем, обычно консервативно с некоторым дисконтом, уровне цен на нефть акция компании должна стоить некоторую сумму. Это не обещание аналитика, а, скажем так, текущие координаты движущейся мишени.

Обычно в своих прогнозах аналитики ведущих финансовых компаний закладывают примерно одинаковые прогнозы, а бизнес основных фишек прозрачен и соответственно, оценки отраслевых аналитиков близки и часто говорят о консенсусе рынка. Аналитика sell side дает инвестору или управляющему грамотное понимание по конкретной бумаге или валютной паре. Однако все риски инвестирования, естественно, остаются на инвесторе или управляющем активами. Аналитики sell side обычно являются неплохими экспертами в вопросах своей специализации, они также хорошо раскручены в СМИ. Контакты со СМИ являются фактически частью их работы, соответственно, как и многие другие публичные люди (политики, актеры и пр.), они часто обсуждаются на специализированных сайтах и в социальных сетях.

Аналитики buy side редко дают комментарии в прессе. Работа на buy side - это работа в управляющей компании или инвестиционном фонде, которая ведется совместно с управляющим и нацелена на конкретный финансовый результат по вложениям, от него часто зависит и итоговое вознаграждение аналитика. При своей работе аналитики buy side часто официально пользуются аналитикой sell side. Фактически аналитика sell sidе является основой для аналитики buy side.