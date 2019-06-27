ИАЦ «Альпари»: У экономики много проблем и рубль в том числе

Сегодняшний новостной поток принес с собой не самые хорошие новости. В мае текущего года российский ВВП перестал расти и показал значение в 0,2% в годовом сопоставлении после апрельского уровня в 1,7%. Проблемное место в российской экономике — по-прежнему обрабатывающая промышленность, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари».

– В мае показатель объемов в обрабатывающей промышленности РФ упал на 1,2%, хотя в апреле он рос на 1,9%. Перепады настроений в этом чувствительном пласте работы — это нормально, но амплитуда начинает вызывать вопросы. Данные приводятся с учетом сезонного фактора, поэтому на «эффект календаря» здесь ничего списать не получится.

Это следствие очень слабого внутреннего спроса, что неудивительно: если доходы населения не растут, людям просто нечего тратить, они ужимаются в расходах, что и видно в статистике. Все очень просто и от этого еще более драматично.

Рубль с большой долей вероятности тоже внес свою лепту в это торможение. Слишком сильная нацвалюта препятствует развитию внутреннего производства и делает эту продукцию еще менее конкурентоспособной на мировом рынке. То есть на словах усиление позиций рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, это прекрасно, сильно, гордо, но по факту — ничего хорошего.

Доллар США сегодня продолжает робкое восстановление и поднимается чуть выше 63 руб. Если американская валюта сможет закрепиться выше 63,15 руб., откроется дорога к 63,50. Евро/рубль подрастает сегодня в область 71,70 руб., но выше 72,00 руб. его пока не видно.