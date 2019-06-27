Страховщик Сбербанка создал онлайн-конструктор «Сбереги бизнес» для финансовой защиты малого и микробизнеса

Страховщик Сбербанка – СК «Сбербанк страхование» – создал страховое решение «Сбереги бизнес», которое позволяет обеспечить защиту имущественных интересов предприятий малого и микробизнеса онлайн. Оформить договор можно в отделении Сбербанка вместе с клиентским менеджером с помощью специального приложения или на сайте страховщика, пройдя по ссылке, которую предварительно направит клиентский менеджер. Онлайн оформление договора займет не более 5 минут. Данная программа также позволяет оформить страхование залога в режиме реального времени.

Предприниматель может сформировать страховой полис, включив в него один или несколько объектов страхования: конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, движимое имущество, товарно-материальные ценности и гражданскую ответственность. Также клиент может самостоятельно выбрать пакет рисков – минимальный или максимальный. В минимальный пакет включены риски пожар, удар молнии и взрыв газа. В максимальный пакет, помимо уже перечисленных, включены такие риски как взрывы, повреждение имущества в результате аварий гидравлических систем, противоправные действия третьих лиц, опасные природные явления, бой стекол, зеркал, витрин и другие.

Стоимость полиса зависит от набора объектов страхования и рисков и рассчитывается индивидуально с учетом потребностей каждого клиента. Максимальная страховая сумма по всем рискам в совокупности может достигать 28,5 млн руб., по страхованию залогов – до 15 млн руб.

Дмитрий Попов, руководитель СК «Сбербанк страхование:

«Аналога нашему продукту для малого и микробизнеса на российском страховом рынке сейчас нет. Мы создали удобное и простое в оформлении онлайн-решение. Достаточно пройти по ссылке, которую направит клиентский менеджер, заполнить необходимые графы и получить страховую защиту бизнеса. Предприниматель может сконструировать страховой полис самостоятельно, исходя из своих потребностей и возможностей. Это уже второй продукт, который создала СК «Сбербанк страхование» для малого и микробизнеса. В 2017 году мы предложили предпринимателям коробочный продукт «Стабильный бизнес», который стал востребованным у представителей малого и микробизнеса: в первом квартале 2019 года полис оформили около 3 тысяч клиентов».