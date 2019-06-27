Сбербанк расширяет накопительную программу «Семейный актив» медицинским страхованием

Сбербанк предложил для клиентов пакета услуг Премьер обновленную накопительную программу страхования жизни «Семейный актив» с медицинским страхованием. Медицинский полис включает в себя профилактическое обследование («чек-ап»), второе медицинское мнение, а при диагностировании онкологического заболевания – организацию и оплату лечения, включая транспортные расходы и сопровождение на общую сумму до 8,5 млн рублей. Программа медицинского страхования предусматривает три варианта: базовый, расширенный и для лиц старшего возраста (от 65 до 73 лет).

Екатерина Коломенцева, директор по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Отличие нашего подхода к медицинскому страхованию – фокус на профилактических обследованиях. Мы хотим прививать нашим клиентам культуру регулярных ежегодных чек-апов, как норму заботы о своем здоровье, так же как регулярный визит к стоматологу или маммологу. Конечно, мы надеемся, что клиенты по итогам чек-апов узнают, что они здоровы. Но если все-таки им будут диагностировано онкологическое заболевание, страховая компания возьмет на себя организацию и оплату лечения. «Семейный актив» – одна из самых популярных накопительных программ в СК «Сбербанк страхование жизни».

По программе «Семейный актив» предусмотрено широкое страховое покрытие, в том числе диагностирование особо опасных заболеваний. Но люди, когда им диагностировано критическое заболевание, больше нуждаются не в выплате, а в качественной медицинской помощи. В продукт также включен сервис «второе медицинское мнение», распространенный за рубежом и пока новый в нашей стране. Эта опция должна минимизировать риск врачебных ошибок в диагностировании и лечении. Впервые страховые программы по организации и оплате лечения онкозаболеваний компания представила в январе этого года. Это продукт рискового страхования жизни «Горизонт здоровья». СК «Сбербанкстрахование жизни» планирует и дальше расширять свою продуктовую линейку программами онкострахования.