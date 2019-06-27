В Иркутской области подтоплено шесть населенных пунктов

В результате летнего паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов6 город Нижнеудинск, поселки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село талая Тайшетского района.

В Нижнеудинске на утро 27 июня подтоплено 110 домов, в которых проживает 275 человек, в том числе 82 ребенка. В готовности четыре пункта временного размещения (ПВР), сейчас в них находится 80 человек, из которых 72 ребенка. В городе объявлен режим ЧС. В борьбе со стихией задействовано 75 спасателей и 12 единиц техники. Уровень воды в реке Уда 391 см при критическом 320 см.

В поселке Шумский Нижнеудинского района подтоплено 76 приусадебных участков. При дальнейшем повышении воды в зоне подтопления могут оказаться еще 50 домов. В готовности ПВР на 300 человек. От эвакуации жители населенного пункта отказываются. На боевом дежурстве там находится 19 человек и восемь единиц техники.

В административной центре Тофаларии, поселке Алыгджер, подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человека, в том числе 11 детей. От эвакуации люди отказываются. При этом сохраняется угроза подтопления еще 191 дому, жильцы которых 498 человек, включая 84 ребенка.

В поселках Сереброво и Соляная Тайшетского района подтоплено 344 дома. В них проживает 839 человек, в том числе 158 детей. В готовности ПВР на 500 человек в школе села Шелехово. В Соляной работает 30 спасателей, две единицы техники, четыре плавсредства. Еще в одном населенном пункта Тайшетского района – селе Талая – подтоплен 51 приусадебный участок, в зоне подтопления находится 153 человека, среди них 30 детей. Уровень воды в Бирюсе 404 см при критическом 400.

Также из берегов вышла река Ия, в ней уровень вода на утро 27 июня составлял 708 см при критическом 700 см. Подтопление угрожает 887 домам в городе Тулуне. В зоне подтопления могут оказаться 1771 человек, включая 351 ребенка. В городе готовы к приему граждан четыре пункта временного размещения на 4900 мест, а также 22 автобуса для проведения эвакуации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.