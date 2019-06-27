ПГК увеличила погрузку нефтепродуктов из Восточной Сибири

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 5 месяцев увеличил перевозку нефтепродуктов на 11%, до 1,9 млн тонн по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 20%, до 5,4 млрд т-км.

«Росту способствовало увеличение отгрузки продукции стратегического партнера ПГК в Восточной Сибири – компании «РН-Транс» (дочернее общество НК «Роснефть»). Благодаря тщательной координации работы с клиентом и перевозчиком мы смогли повысить эффективность оперирования парком и вывезли возросший объем грузов даже в условиях дефицита цистерн. Например, нам удалось сократить простои подвижного состава под погрузкой на 0,5 суток (до 2,3 суток) по сравнению с результатом 5 месяцев 2018 года», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Наибольший рост показали такие номенклатуры грузов, как дизельное топливо (увеличение на 11% к уровню 2018 года, до 823 тыс. тонн) и мазут (увеличение в 1,6 раза к уровню 2018 года, до 627 тыс. тонн).

Внутрироссийские перевозки нефтепродуктов выросли на 18%, до 1,1 млн тонн. Грузы следовали преимущественно со станций Суховская и Суховская-Южная Восточно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей Сибирского и Дальневосточных округов

На экспорт было отправлено 866 тыс. тонн, что выше уровня 2018 года на 3%. Нефтепродукты отправлялись в страны СНГ, преимущественно в Монголию.

Для справки:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.