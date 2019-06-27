Сбербанк и Росимущество запустили совместный проект по реализации заложенного имущества

Сбербанк и Росимущество запустили совместный пилотный проект по приобретению в кредит имущества, реализуемого с торгов в рамках исполнительного производства, с использованием аккредитивной формы расчетов Сбербанка. Это решение позволяет быстро и безопасно проводить сделки между участником торгов, Росимуществом и банком, погашать проблемную задолженность и снимать обременение с продаваемого на торгах имущества.

Сервис работает следующим образом: участник торгов открывает в Сбербанке аккредитив в пользу Росимущества. В случае победы в торгах клиент, приобретающий заложенное банку имущество, вносит на аккредитив денежные средства в размере цены договора купли-продажи.

Пополнив аккредитив, участник торгов заключает с Росимуществом договор купли-продажи объекта, реализуемого на торгах. После подачи документов на государственную регистрацию сделки в Росреестре победитель торгов предоставляет необходимые документы для раскрытия аккредитива в Сбербанк. Банк раскрывает аккредитив, перечисляет денежные средства в Росимущество. Далее Росимущество переводит денежные средства в погашение проблемной задолженности в отношении реализуемого объекта, а банк совместно с Федеральной службой судебных приставов снимает с имущества обременение (погашает запись о залоге объекта).

В итоге участник торгов получает собственность, свободную от ограничений права в виде «проблемной» ипотеки, Росимущество — своевременную оплату за реализуемое имущество, а Сбербанк — возможность более быстрого оздоровления кредитного портфеля путем погашения проблемной задолженности за счет реализации заложенного имущества.

Максим Дегтярёв, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами:

«Фактически создан новый для рынка продукт для приобретения объектов недвижимости с торгов в рамках исполнительного производства. Он основан на аккредитивной форме расчетов, позволяющий при этом покупателю использовать не только собственные, но и заемные средства.

Предлагая данный сервис совместно с Росимуществом, мы считаем, что он привлечет новых участников торгов и увеличит объем подобных сделок».