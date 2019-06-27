Абоненты СберМобайла смогут пользоваться мессенджерами в роуминге без ограничений

Мобильный виртуальный оператор Сбербанка под брендом СберМобайл сообщает о появлении новой возможности для своих абонентов. Теперь при использовании популярных мессенджеров WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Skype в домашнем регионе и поездках по России не будет расходоваться пакет трафика. При исчерпании пакета трафика у абонентов сохраняется доступ к мессенджерам.

Руслан Гурджиян, Генеральный директор «Сбербанк-Телеком»:

«Популярность мессенджеров увеличивается из года в год, и традиционные каналы связи, такие как СМС или звонки через мобильные сети, отходят на второй план. Всё большее число абонентов предпочитает использовать мессенджеры как основной канал для коммуникаций — они обмениваются новостями, общаются с близкими, решают рабочие вопросы, делятся фото и видео. Мы уверены, что возможность всегда быть на связи, вне зависимости от состояния лицевого счета, будет востребована нашими абонентами».

При нахождении абонентов на территории России мессенджеры не будут расходовать интернет-трафик из основного пакета, входящего в тарифный план.

В случае, если абонент исчерпает пакет трафика, он сможет по-прежнему пользоваться популярными мессенджерами: отправлять текстовые, фото- и видеосообщения, совершать звонки. Оператор оставляет за собой право ограничить максимальную скорость соединения. Эта опция будет работать до момента окончания срока действия пакета. Опция доступна абонентам СберМобайла при нахождении в России и ряде стран.

Абонентам, которые пользуются сервисами связи под брендом СберМобайл в роуминге, мессенджеры будут доступны всё время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Опция доступна абонентам СберМобайла на открытых для подключения тарифных планах для физических лиц во всех регионах присутствия. Уже сегодня услуги мобильного виртуального оператора предоставляются жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Владимирской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Пермского края; республик: Карелия, Коми, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Адыгея а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа.

Страны, где возможно использование мессенджеров при исчерпании основного пакета трафика: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Реюньон, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.