Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет вебинар «Как управлять бизнесом через призму финансов»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Как управлять бизнесом через призму финансов», который состоится в среду, 26 июня 2019 года. Начало в 14:00 МСК. Вебинар будет полезен как молодым предпринимателям, так и руководителям бизнеса

Регистрация на мероприятие уже доступна.

На онлайн-семинаре предприниматели смогут узнать, как управлять бизнесом через призму финансов. Обсудим три основные финансовые модели бизнеса и выход на точку безубыточности.

Вебинар проведет сооснователь мультибанковской платформы для бизнеса Seeneco Илья Кузнецов.