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Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет вебинар «Как управлять бизнесом через призму финансов»

27 июня 2019

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10 июня 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Как управлять бизнесом через призму финансов», который состоится в среду, 26 июня 2019 года. Начало в 14:00 МСК. Вебинар будет полезен как молодым предпринимателям, так и руководителям бизнеса

Регистрация на мероприятие уже доступна.

На онлайн-семинаре предприниматели смогут узнать, как управлять бизнесом через призму финансов. Обсудим три основные финансовые модели бизнеса и выход на точку безубыточности.

Вебинар проведет сооснователь мультибанковской платформы для бизнеса Seeneco Илья Кузнецов.


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