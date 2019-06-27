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Дальневосточный банк предлагает летние вклады с повышенными процентными ставками

27 июня 2019

В линейке вкладов ПАО «Дальневосточный банк» — новое сезонное предложение с повышенной процентной ставкой.

Вклад «Выгодное лето» со ставкой 7,7 % годовых можно открыть в любом офисе Дальневосточного банка, вклад «Выгодное лето онлайн» под 7,8 % годовых оформляется дистанционно, в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис». Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей, его срок составляет 367 дней — оптимальный период накоплений для клиентов с различными целями.

Открыть любой из депозитов можно по 31.08.2019 включительно.

С более подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте, в офисах Дальневосточного Банка и по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный)


/ СИА /
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