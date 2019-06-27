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Loyalty Awards признала «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» лучшей совместной картой банка и розницы

27 июня 2019

Кобрендинговая карта и программа лояльности «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» стала победителем в номинации «Лучшая кобрендинговая карта банка и продуктового ритейла» международной премии Loyalty Awards Russia 2019. Программа оценивалась отраслевым жюри по 20 метрикам, включая уровень удовлетворенности клиентов, узнаваемость бренда, желание и готовность рекомендовать, NPS (индексу лояльности) и другим.  

Карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» — первая совместная с сетью гипермаркетов «Лента» банковская карта и программа лояльности, которыми можно воспользоваться сразу при покупке в магазине. Ключевыми преимуществами карты, помимо бесплатного банковского обслуживания, является принцип двойной выгоды: держатель карты получает гарантированную скидку постоянного покупателя 5% на любой товар в «Ленте», а также до 5% баллами от суммы покупки.  

«Мы ценим высокую оценку профессионального жюри и планируем расширять географию продаж карты, чтобы еще больше клиентов могли по достоинству оценить ее удобство и преимущество, совершая покупки в своем любимом магазине», — отметила Ксения Андреева, руководитель направления развития транзакционных продуктов Райффайзенбанка.

«Мы фокусируемся на предоставлении лучшего сервиса нашим покупателям и развитии программы лояльности «Ленты» с тем, чтобы у клиенты получали лучшие цены и лучшие предложения. Высокая оценка нашей партнёрской программы с Райффазенбанком – подтверждение тому, что мы на верном пути», — прокомментировал директор по маркетингу и стратегии «Ленты» Дмитрий Богод.

Картами«ЛЕНТА-Райффайзенбанк» сейчас пользуются более 120 тыс. клиентов в более чем 20 городах России, и это количество будет расти: до конца 2019 года география проекта будет существенно расширена.

Более подробно о карте можно узнать  на сайте https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/lenta/, о программе лояльности – на сайте cobrand.lenta.com.


/ СИА /
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