Примсоцбанк вошёл в ТОП-20 лучших банков России на рынке корпоративного кредитования

Примсоцбанк подтвердил свою позицию одного из ведущих игроков на рынке корпоративного кредитования, заняв 16 место в рэнкинге «ТОП-20 банков на рынке корпоративного кредитования», опубликованном рейтинговым агентством «Эксперт» по состоянию на 1 апреля 2019.

Максимальные оценки в рейтинге банк получил за минимальный размер крупных кредитных рисков и высокую рентабельность капитала, высоко оценено покрытие ссудного портфеля обеспечением.

— Корпоративное кредитование традиционно является сильным направлением деятельности нашего банка. Мы готовы предложить нашим клиентам как множественно собственных продуктов, так федеральные программы государственной поддержки бизнеса. Кроме того, значительную роль формировании привлекательности банка для клиентов играет по-настоящему индивидуальный подход к каждому клиенту, — рассказал Сергей Викторович Бабичев, первый заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Также банк занимает 9-е место рэнкинга РА «Эксперт» по объёму кредитования МСБ за 2018 год. В сравнение с 2017 годом, банк поднялся вверх на 17 позиций, увеличив выдачу на 28,8%.