ПСБ и медиахолдинг «Красная звезда» подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования

ПСБ и медиахолдинг «Красная звезда» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования.

Цель взаимодействия – совместная работа сторон по развитию и поддержке образования. Соглашение позволит холдингу и банку обмениваться опытом работы по части проведения образовательных и культурных мероприятий, будет способствовать организации совместных семинаров и тренингов, в том числе, по теме финансовой грамотности.

Также стороны договорились объединить усилия по поддержке патриотического воспитания, популяризации военной службы и работы на предприятиях военного и промышленного сектора среди россиян, по повышению престижа российской армии и ОПК.

«Как опорный банк для ОПК, ПСБ уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности среди военнослужащих и молодежи, поддержке имиджа российских вооруженных сил. Наши специалисты разработали обучающий курс для военнослужащих по 9 основным направлениям – от использования дебетовой карты до вопросов безопасности. Подписанное сегодня соглашение – это важный шаг, который позволит выйти на новые уровни взаимодействия», – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Также медиахолдинг «Красная звезда» и оборонный банк будут сотрудничать в проведении совместных конгрессно-выставочных мероприятий, координировать свои активности на крупных выставках и форумах, связанных с различными сегментами промышленности, малым и средним бизнесом, гособоронзаказом.