Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие сельского хозяйства и укрепление экспортного потенциала регионального АПК.

На встрече обсуждались условия, необходимые для стратегического развития АПК Орловской области и возможности привлечения инвестиций в перспективные направления. Так, сегодня область выращивает более 3,2 млн тонн зерна в год, при этом треть от этого объема перерабатывается в соседних областях. РСХБ поддержит создание новых объектов по глубокой переработке зерна на территории Орловской области.

Также актуальным является вопрос производства молока для дозагрузки имеющихся перерабатывающих мощностей. Стороны рассмотрели возможности участия Орловской области в инвестиционных проектах в сфере молочного животноводства, реализуемых при поддержке АО «Россельхозбанк». Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Банка и региона в реализации мероприятий по стимулированию перехода населения и бизнеса на газомоторное топливо.

«Орловская область обладает всеми необходимыми ресурсами для экстенсивного развития АПК: земля, климат, кадры. Россельхозбанк готов оказать поддержку в привлечении инвесторов в регион. Уверен, соглашение с правительством области даст старт новым инвестиционным проектам и будет способствовать комплексному развитию аграрной индустрии региона», ‒ отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«В регионе отношения с Россельхозбанком уже сложились достаточно давно. Сегодня около 40% кредитов, в первую очередь, по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей связаны с взаимодействием с Россельхозбанком. Мы видим, что есть дополнительные возможности, это касается помощи Банка в привлечении инвесторов», - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

С начала 2019 года Россельхозбанк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции региона кредиты на сумму 1,9 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей по программе льготного кредитования АПК. На финансирование сезонных работ выдано 1,1 млрд рублей, что на 7% больше результата прошлого года.

Россельхозбанк работает в Орловской области с 2000 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 74 млрд рублей.