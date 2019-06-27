Солид Банк запускает акцию для бизнеса «11:11»

Российско-японский Солид Банк запускает Акцию «11:11» для среднего бизнеса, в рамках которой новым клиентам предоставляется сниженная ставка по кредиту либо овердрафту, бесплатное открытие счета, а также бесплатное расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание.

1 июля 2019 года в Солид Банке стартует Акция «11:11» для бизнеса. По условиям Акции новые клиенты, компании, ранее не кредитовавшиеся в АО «Солид Банк», могут воспользоваться кредитом/овердрафтом со сниженной ставкой 11,11% годовых. В пакет привилегий в рамках данной Акции входит также бесплатное открытие расчетного счета, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание (пакет услуг на выбор), а также бесплатное подключение интернет-банка. Все условия Акции «11:11» действуют в течение всего срока кредитного договора.

Воспользоваться акционным предложением предприниматели могут во всех точках присутствия АО «Солид Банк». Для оформления заявки можно посетить любой офис банка, либо заполнить заявку на сайте.

«Название Акции «11:11» – это, во-первых, конечно же, визуализация процентной ставки, – комментирует начальник Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» Евгений Ваньков, – но не только. Это еще и демонстрация наших честных намерений, открытости и приверженности стратегии «win-win» во взаимоотношениях с клиентами. Это не ничья, это – когда все получают желаемое, баланс партнерских отношений.

Мы приглашаем новых клиентов познакомиться с Солид Банком, предлагая при этом конкурентные условия кредитования и бесплатное обслуживание. Надеемся, что знакомство будет продуктивным, «матч» будет выигрышным для обеих сторон, а новое партнерство станет долгосрочным».