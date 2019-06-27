Еще удобнее: оплата бензина для клиентов Дальневосточного банка теперь доступна в мобильном приложении

Оплатить топливо на заправках с помощью мобильного приложения «Мир привилегий»* для iOS и Android, не покидая автомобиль, могут клиенты Дальневосточного банка. Сервис доступен на 96 многофункциональных автозаправочных комплексах (МАЗК) под брендом BP** в Москве и Московской области.

Для регистрации в приложении просто введите реквизиты своей банковской карты. При совершении оплаты откройте мобильное приложение и отсканируйте QR-код, расположенный на топливнораздаточной колонке (ТРК) (QR-код содержит информацию о номере МАЗК и номере ТРК).

Более подробная информация по ссылке.

«Роснефть» располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ. Розничная сеть BP насчитывает 123 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде **«Роснефть» владеет и управляет розничной сетью BP в России, используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c. Цифровизация и ускоренное развитие являются одной из основных целей Компании в рамках реализации стратегии «Роснефть-2022». В марте 2019 года «Роснефть» первой в России запустила сервис виртуальной оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов. Приложение «РН-Карт» доступно для смартфонов на платформах iOS и Android во всех регионах присутствия Компании на большинстве АЗС под брендом «Роснефть», «ТНК», «BP» и «Башнефть. Приложение «РН- Карт» создано на основе собственных разработок «Роснефти», ключевым преимуществом которого являются безопасность и удобство для клиентов.