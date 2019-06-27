Оплатить автоштрафы без комиссии на портале госуслуг могут держатели карт «Мир» Дальневосточного банка

Оплата услуг в категории «Штрафы ГИБДД» на портале госуслуг стала выгоднее для держателей карт «Мир» Дальневосточного банка – с 24 июня 2019 года для них отменена комиссия в размере 0,7 %. Новое преимущество для держателей национальной платежной карты – первый шаг в реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и платежной системой «Мир».
Оплата без комиссии по карте «Мир» Дальневосточного банка распространяется на следующие виды штрафов:
- штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения;
- штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП);
- штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);
- штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск);
- штрафы Ространснадзора;
- штрафы Госадмтехнадзора Московской области.
Подробные условия можно посмотреть по ссылке. Предложение будет действовать до 23 июня 2020 года.
Справка
Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 311 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 59,4 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.