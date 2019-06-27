Дальневосточный банк предложил новую карту для детей МИР «О’КЕЙ»

Дальневосточный банк представляет новую карту МИР «О’КЕЙ» — универсальный платежный инструмент с рядом уникальных опций и стильным молодежным дизайном, созданный специально для детей и подростков от 10 до 18 лет. Это современный аналог карманных денег, с помощью которого ребенок научится планировать свои расходы, познакомится с миром банковских услуг и постепенно освоит азы финансовой грамотности.

Среди основных преимуществ МИР «О’КЕЙ» – бесплатный выпуск, обслуживание и возможность вернуть обратно на карту 5 % от стоимости покупок в категориях «Кино», «Книги, канцелярия», «Сувениры», «Fast food».

Детская банковская карта – это не только электронная версия кошелька, но и возможность контролировать расходы ребенка: с помощью СМС-сервиса, системы «Интернет-офис» и приложения «Мобильный офис» вы в считанные секунды узнаете не только сумму покупки, но и место, где она была совершена. Карта МИР «О’КЕЙ», выпускается в качестве дополнительной к карте родителя и не нуждается в пополнении, ваш ребенок сможет пользоваться средствами лишь в пределах установленного вами лимита, сумму которого можно регулировать с помощью системы дистанционного банковского обслуживания. В случае утери карты ее легко заблокировать, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших средств.

Оформить карту МИР «О’КЕЙ» можно в любом офисе Дальневосточного банка. Ознакомьтесь с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» на сайте www.dvbank.ru в разделе Тарифы или по телефону контакт-центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).