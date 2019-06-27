Иркутсктат: Уровень загрузки производственных мощностей в Приангарье на низком уровне

Производственные мощности в Приангарье используются не в полном объеме, сообщает Иркутскстат. Так, в 2018 году уровень загрузки оборудования по добыче полезных ископаемых (уголь, концентрат железорудный, песок строительный, гравий и щебень) составил в среднем 43%.

Низкий уровень использования мощностей – в производстве растительного и сливочного масла, муки, изделий хлебобулочных (12–28%).

Появление на рынке новых строительных материалов (сендвич-панелей, металлопрофиля, пенобетона, полимерных труб и изоляционных материалов и т.д.), которые в основном завозятся из других регионов, привело к снижению загрузки мощностей по производству традиционных строительных изделий. Использование мощностей по производству блоков и прочих изделий сборных строительных упало до 39%, а оборудование по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных совсем не используется.

В производстве битума, нефтяных масел, пластмасс, моющих средств и лакокрасочных материалов используется около 60% имеющихся мощностей. Большую часть времени простаивало оборудование по производству окон и дверей деревянных, шпал, бутылей, флаконов из пластмасс (уровень использования - 3%).

Наиболее полная загрузка оборудования у предприятий по производству обуви ортопедической, фанеры, смолы, картона, целлюлозы (92-99%). В производстве пищевых продуктов наиболее эффективно использовалось оборудование по выпуску мяса птицы (на 80%), изделий колбасных (71%), полуфабрикатов мясных (57%).