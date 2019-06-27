Кредиты наличными растут, ипотека падает. В мае россияне взяли на 1% меньше новых кредитов, чем год назад

В мае 2019 г. зафиксировано снижение количества и объемов новых выдач кредитов по сравнению с маем 2018 г., сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). Количество новых кредитов снизилось на 1%, а объемы кредитования на 7%. В мае текущего года было выдано более 2,99 млн новых кредитов общим объемом 660,15 млрд руб., год назад – 3,04 млн кредитов на 706,08 млрд руб.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2019 г. стал сегмент кредитов наличными, где прирост количества и объема новых кредитов составил 5%. В мае нынешнего года было выдано 1,40 млн кредитов на 363,50 млрд руб., год назад было выдано 1,34 млн кредитов на 345,23 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 1%: с 259 до 260 тыс. руб.

Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 6%, а объемы кредитных лимитов выросли на 9%. В мае нынешнего года было выдано 969,00 тыс. карт с общим лимитом 77,78 млрд руб., год назад было выдано 1,03 млн карт на 71,09 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% (с 69 тыс. руб.) и превысил 80 тыс. руб.

Количество новых автокредитов снизилось на 4%, объемы выдач увеличились на 5%. В мае 2019 г. было выдано 52,80 тыс. кредитов на 43,30 млрд руб., годом ранее банки выдали 55,01 тыс. кредитов на 41,42 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 9%: с 753 до 820 тыс. руб.

В мае 2019 г. количество новых ипотечных кредитов[1], средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 38% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 31%. В мае 2019 г. было выдано 67,99 тыс. ипотечных кредитов на 150,17 млрд руб., годом ранее – 109,66 тыс. кредитов на 218,50 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 11%: с 1,99 до 2,21 млн руб.

Всего за 5 мес. 2019 г. банки выдали 15,43 млн кредитов на общую сумму 3,48 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 13,90 млн кредитов на 3,08 трлн руб.

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.