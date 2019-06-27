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Житель поселка Улькан лишился 1,5 млн рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

27 июня 2019

Житель поселка Улькан лишился более полутора миллионов рублей,  став жертвой мошенников.

Как установили оперативники, потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и сказал, что ему положена компенсация за ранее приобретенный некачественный лекарственный препарат. Для  получения выплаты необходимо всего лишь оплатить услуги адвоката и курьера. Заявитель, воспользовавшись онлайн-сервисом, перевел свои сбережения на указанный аферистом счет.

 В настоящий момент по данному факту проводится проверка. 


/ СИА /
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