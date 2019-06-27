В Ангарске задержали владельцев двух подпольных казино

В Ангарске прошли обыски в двух подпольных казино, расположенных в 206 и 254 кварталах. Незаконные игорные заведения принадлежали членам организованной группы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

При обыске изъяты 42 компьютера, 4 игровых автомата с купюроприёмниками, комплектующие к ним, денежные средства в сумме более 400 тыс. рублей, компьютерная техника, камеры видеонаблюдения, сотовые телефоны, банковские карты и флэш-накопители, а также документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности. Обыски прошли и в местах проживания лидеров и членов организованной группы.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения. Кроме того, по уголовному делу установлены другие лица из числа персонала игорного заведения: администраторы-операторы, охранники, посетители игорных заведений, которые также допрошены по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.