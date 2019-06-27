ФНС: Предприниматели на патентной системе налогообложения или ЕНВД обязаны зарегистрировать онлайн-кассу до 1 июля

Предприниматели, использующие патентную систему налогообложения или уплачивающие ЕНВД, обязанные применять с 1 июля 2019 года онлайн-кассы, чтобы получить налоговый вычет в связи с их приобретением, должны зарегистрировать ККТ до этой даты. Об этом сообщает ФНС по Иркутской области.
Для оказания налогоплательщикам содействия в реализации их прав территориальные налоговые органы Иркутской области организуют работу по приему заявлений на регистрацию ККТ на бумажном носителе в выходные дни 29 и 30 июня 2019 года с 9.00 до 18.00.
При этом налогоплательщики могут зарегистрировать новые аппараты без визита в инспекцию, для этого им нужно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте ФНС России www.nalog.ru, подробности - в разделе «Новый порядок применения ККТ».