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ФНС: Предприниматели на патентной системе налогообложения или ЕНВД обязаны зарегистрировать онлайн-кассу до 1 июля

27 июня 2019
Предприниматели, использующие патентную систему налогообложения или уплачивающие ЕНВД, обязанные применять с 1 июля 2019 года онлайн-кассы, чтобы получить налоговый вычет в связи с их приобретением, должны зарегистрировать ККТ до этой даты. Об этом сообщает ФНС по Иркутской области.

Для оказания налогоплательщикам содействия в реализации их прав территориальные налоговые органы Иркутской области организуют работу по приему заявлений на регистрацию ККТ на бумажном носителе в выходные дни 29 и 30 июня 2019 года с 9.00 до 18.00.

При этом налогоплательщики могут зарегистрировать новые аппараты без визита в инспекцию, для этого им нужно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте ФНС России www.nalog.ru, подробности - в разделе «Новый порядок применения ККТ».

/ СИА /
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