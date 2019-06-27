Уникальная школа «Точка будущего» откроет свои двери в Иркутске 1 сентября 2020 года

В Иркутской области завершается строительство первого в России многофункционального образовательного комплекса. Здесь планируют применить уникальную систему обучения.

О детях

Школа сможет принять более 1000 учащихся, около 15% детей – из приемных семей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка будет бесплатным. Также на территории комплекса строится Центр по социальной и психологической поддержке и поселок для семей с приемными детьми.

Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект фонда «Новый дом». Он реализуется на личные средства основателя фонда Альберта Авдоляна при поддержке Правительства Иркутской области и администрации Иркутска. Для строительства комплекса был выделен в аренду земельный участок необходимой площади.

– Мы строим уникальный образовательный комплекс «Точка будущего». Дети с непростыми историями в прошлом будут вовлечены в общую атмосферу, в общий учебный процесс. Здесь они изучат школьные предметы, а главное – научатся принимать решения, планировать свое будущее. Дети будут социально адаптироваться уже в процессе обучения в нашей школе. Мы получили 105 заявок от семей, в которых есть приемные дети. 20 из них станут первыми учениками. Жить в поселке семьи будут на правах арендаторов. Подчеркну, что школа будет частная, но никому из родителей не придется оплачивать образование своих детей, - рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова.

О проекте

Проект комплекса создавался совместно архитекторами, проектировщиками, педагогами и детскими психологами. За основу был взят европейский опыт проектирования школ. Стать учеником новой школы сможет каждый ребенок региона. Для поступления будет достаточно своевременно подать заявку.

Строительство комплекса началось в январе 2018 года. За это время были проложены подъездные пути и коммуникации, выполнен основной объем монолитных и кровельных работ. Сейчас идет внутренняя отделка помещений и монтаж коммуникаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Шесть корпусов выстроены в круг и формируют кольцо диаметром 200 метров с единой крышей и открытым внутренним двором. В составе образовательного комплекса – детский сад, младшая и старшая школы, спортивно-медицинский, административный и хозяйственный центры, бассейн.

– Это непростой проект. Комплекс будет работать в регионе с высокой сейсмикой и экстремальными температурами, поэтому важно проверить качество всех конструкций, начиная от фундамента и заканчивая каждой инженерной системой в отдельности и в целом. На нас лежит большая ответственность: комплекс создается для детей, поэтому перед открытием будут проводиться многочисленные тестирования и приемочные испытания, - рассказал представитель технического заказчика строительства комплекса «Точка будущего» Александр Хлучин.

О сроках

Планируется, что пробная эксплуатация и тестирование всех технических систем комплекса начнутся 1 сентября. В январе 2020 года будет дан старт первому этапу обучения. Официально школа откроет двери 1 сентября 2020 года.

Как отметила Ирина Белянова, в комплексе создается новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходит подготовка учителей в рамках проекта. 600 педагогов уже прошли обучение и смогут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, будут работать в новом центре.

– Мы очень надеемся, что опыт нашего проекта в дальнейшем будет применяться и в других регионах России, - сказала президент благотворительного фонда.

О концепции образования

О том, как современная школа может повысить капитализацию и поднять продажи жилой застройки, руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан рассказывал в рамках IV Байкальского саммита РГУД. Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, читайте подробнее в интервью «Школу надо проектировать с конца».